Шли по головам: День открытия гардероба обернулся мощнейшей давкой в ростовской школе
В Ростове-на-Дону в школе произошла давка в очереди в гардероб, пострадавших нет
В школе №75 Ростова-на-Дону сегодня было знаменательное событие — наконец-то открылся гардероб. Ученики оказались настолько рады этому событию, что ринулись в гардероб всем скопом и устроили давку, сообщает Don Mash.
Давка в очереди в школьный гардероб в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Don Mash
Учителя, увидев атаку учеников на гардероб, решили позвать завучей. В результате школьников разделили на группы и начали запускать в гардероб по очереди. В заведении учатся более шести тысяч детей. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре, где начали проверку.
Мэр города Алексей Логвиненко сообщил, что пострадавших нет. Руководство школы привлечено к дисциплинарной ответственности.
«Принято решение: разделить потоки учащихся на вход и выход, организовать веерный выход школьников из учебных кабинетов, увеличить число дежурных учителей. Также будут определены дополнительные места для хранения одежды на 2-м и 3-м этажах здания», — рассказал градоначальник в своём телеграм-канале.
Травмоопасная давка также могла случиться на концерте рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) в Санкт-Петербурге. Дело в том, что организаторы продали на 1,1 тысячи билетов больше, чем мог вместить себя зал. В день мероприятия запуск посетителей пришлось остановить из-за соображений безопасности.
Telegram / Don Mash