В Петербурге более 1000 фанатов с билетами не пустили на концерт Big Baby Tape

На концерт репера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) организаторы продали на 1100 билетов больше, чем мог бы вместить клуб. В один момент гостей просто перестали впускать, сообщает пресс-служба площадки в своей группе в VK.

«4 октября во время концерта Big Baby Tape клуб А2 остановил запуск зрителей на площадку... Сложившаяся ситуация связана с тем, что, по нашей оценке, организатор продал на мероприятие на 1100 билетов больше, чем вмещает площадка (3500 гостей)», – говорится в сообщении клуба.

По утверждениям клуба, организаторы скрыли информацию о числе реализованных билетов и пообещали сотрудникам площадки, что количество гостей не превысит вместимость более чем на 10%. Сотрудники площадки приостановили запуск гостей из соображений безопасности, так как внутри помещения могла случиться травмоопасная давка.