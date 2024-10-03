Рэпер P. Diddy звал на оргии с кокаином актёров из «Убойной силы‎» и «‎Марша Турецкого»

Российских актёров Максима Лагашкина и Александра Робака, известных по «ментовским» сериалам, приглашали на одну из вечеринок скандально известного рэпера Шона Комбса (P. Diddy). Это произошло в начале 2000-х, когда артисты случайно спасли исполнителя и его компанию в Сен-Тропе. Об этом актёр из «‎Марша Турецкого» Лагашкин рассказал в беседе с SHOT.

Во время прогулки на яхте актёры, снимавшиеся в фильме «Ненасытные», заметили утопающую лодку и вытащили американцев на борт. Придя в себя, рэпер пригласил спасителей на свою вечеринку, однако плотный график уберёг артистов от странных тусовок. По словам Лагашкина, тогда Комбс внешне не выглядел под алкогольным или наркотическим опьянением. Встречу с американским рэпером подтверждал и актёр «‎Каменской» и «Убойной силы‎» Александр Робак на шоу «Вечерний Ургант» в 2020 году.

Максим Лагашкин и рэпер P. Diddy после спасения. Фото © Telegram / SHOT

«На третий день пошёл сильный дождь, море очень волновалось. Все ложатся спать, мы расходимся по каютам, а я пошёл покурить на корму. Выхожу, сажусь, в руках бокал. И вдруг слышу крик: «Help! Help!». Я встаю, понимаю, что какие-то люди просят помощи. Иду, бужу капитана, говорю: «Там просят помощи». Он их причаливает, я вижу, как оттуда выходят мокрые испуганные люди. Понимаю, что там Puff Daddy, его мама, девушка, какие-то друзья», — рассказывал Робак.