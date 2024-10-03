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3 октября, 20:57

Дочь Эминема трогательно сообщила рэперу, что тот станет дедушкой

Рэпер Эминем выпустил клип на песню Temporary, который включает архивные фотографии и видео его семьи. В одном из моментов дочь музыканта, Хейли Джейд Смит, сообщает отцу о том, что он скоро станет дедушкой.

Хейли выбрала оригинальный способ рассказать Эминему о своей беременности: она подарила ему свёрток с футболкой, на которой было написано «Дедушка №1», и приложила снимок УЗИ.

Эминем станет дедушкой. Видео © X / Complex

Рэпер P. Diddy звал на оргии с кокаином актёров из «Убойной силы‎» и «‎Марша Турецкого»
Рэпер P. Diddy звал на оргии с кокаином актёров из «Убойной силы‎» и «‎Марша Турецкого»

Ранее в США разгорелся скандал, связанный с рэпером P. Diddy, который устраивал крупные и отвязные вечеринки, где присутствовали и отдыхали многие известные сегодня звёзды. В беседе с Life.ru шоумен Стас Барецкий признался, что тоже захаживал на эти мероприятия.

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Кадр видео YouTube / EminemMusic

Артём Гапоненко
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