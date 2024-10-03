Дочь Эминема трогательно сообщила рэперу, что тот станет дедушкой
Рэпер Эминем выпустил клип на песню Temporary, который включает архивные фотографии и видео его семьи. В одном из моментов дочь музыканта, Хейли Джейд Смит, сообщает отцу о том, что он скоро станет дедушкой.
Хейли выбрала оригинальный способ рассказать Эминему о своей беременности: она подарила ему свёрток с футболкой, на которой было написано «Дедушка №1», и приложила снимок УЗИ.
Эминем станет дедушкой. Видео © X / Complex
Ранее в США разгорелся скандал, связанный с рэпером P. Diddy, который устраивал крупные и отвязные вечеринки, где присутствовали и отдыхали многие известные сегодня звёзды. В беседе с Life.ru шоумен Стас Барецкий признался, что тоже захаживал на эти мероприятия.
Кадр видео YouTube / EminemMusic