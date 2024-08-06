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6 августа, 05:41

"Бомба!": В аэропорту Екатеринбурга началась давка из-за "умника" в очереди на паспортном контроле

В аэропорту Екатеринбурга началась давка из-за ложного сообщения о бомбе

Аэропорт "Кольцово". Обложка © VK / Международный аэропорт Кольцово

Аэропорт "Кольцово". Обложка © VK / Международный аэропорт Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово началась давка из-за ложного сообщения о бомбе и хлопков, принятых за выстрелы. Инцидент произошёл в ночь на 6 августа, когда в воздушной гавани садились сразу три рейса — два из Турции и один из Дубая. По словам очевидцев, неладное приключилось во время столпотворения прилетевших на паспортном контроле.

"Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал: "Бомба!", и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки. В итоге многие не прошли таможню по возвращении в Россию", — сказала собеседница E1.ru.

На выход из зоны прилёта прибыли полиция, скорая помощь и группы быстрого реагирования. Другая туристка утверждает, что на месте "послышались хлопки" и крики, мол, "стреляют".

В пресс-службе аэропорта рассказали изданию, что сотрудники погранслужбы буквально за несколько минут урегулировали ситуацию. В инциденте уже разбираются компетентные органы. "Кольцово" работает в штатном режиме.

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Матвей Константинов
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