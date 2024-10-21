Учительница опозорила сына бойца СВО за историю об отце и выжила из школы

В Башкирии супруга военнослужащего, принимающего участие в спецоперации, пожаловалась на учительницу, оскорбившую её сына. Об этом сообщает «Уфа Онлайн».

Женщина рассказала, что в школе проводили классный час, посвящённый теме СВО, где одноклассники её сына сказали учительнице, что он является родственником солдата. Мальчик показал фотографию отца, но педагога это не убедило.

«Не надо мне здесь врать, они — сказочники. Фотографии можно в интернете найти», — привела мать мальчика слова учителя.

Далее мама школьника решила по полной программе наказать педагога, обратившись сначала к директору учреждения, а затем и в прокуратуру. Она считает, что такое поведение недопустимо со стороны преподавателя. После этого она решила, что её сыну необходимо сменить учебное заведение, поэтому перевела его в другую школу.