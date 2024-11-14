Депутат Милонов отвезёт на полигон 12-летнего сына и избившего его одноклассника
Самым лучшим исходом любого конфликта является примирение сторон. Об этом заявил корреспонденту Life.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя инцидент со школьной дракой с участием его 12-летнего сына.
Милонов делится мудростью. Видео © Life.ru
«Считаю, что самое правильное решение — это простить друг друга, поддержать и не допускать таких вещей больше. Любой конфликт заканчивается хорошо, когда он заканчивается миром. Нам нечего делить, мы живём в одной стране», — сказал парламентарий.
Милонов рассказал о планах свозить своего сына вместе с тем одноклассником, с которым он подрался, на военный полигон. Депутат считает, что парням будет полезно побывать вместе на военном полигоне, чтобы осознать великую ценность поддержки соратника, на которого можно рассчитывать в трудную минуту. Депутат также добавил, что и сам в детстве неоднократно принимал участие в драках.
Инцидент с сыном Виталия Милонова приключился в Петергофе. СМИ рассказывали, что одноклассник избил его «до посинения», но позже эти заявления были опровергнуты самим депутатом и его женой. По их словам, мальчик с ушибами отправился домой.
Life.ru