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14 ноября, 11:33

Депутат Милонов отвезёт на полигон 12-летнего сына и избившего его одноклассника

Самым лучшим исходом любого конфликта является примирение сторон. Об этом заявил корреспонденту Life.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя инцидент со школьной дракой с участием его 12-летнего сына.

Милонов делится мудростью. Видео © Life.ru

«Считаю, что самое правильное решение — это простить друг друга, поддержать и не допускать таких вещей больше. Любой конфликт заканчивается хорошо, когда он заканчивается миром. Нам нечего делить, мы живём в одной стране», — сказал парламентарий.

Милонов рассказал о планах свозить своего сына вместе с тем одноклассником, с которым он подрался, на военный полигон. Депутат считает, что парням будет полезно побывать вместе на военном полигоне, чтобы осознать великую ценность поддержки соратника, на которого можно рассчитывать в трудную минуту. Депутат также добавил, что и сам в детстве неоднократно принимал участие в драках.

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Инцидент с сыном Виталия Милонова приключился в Петергофе. СМИ рассказывали, что одноклассник избил его «до посинения», но позже эти заявления были опровергнуты самим депутатом и его женой. По их словам, мальчик с ушибами отправился домой.

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Life.ru

Владимир Озеров
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