Депутат Милонов отвезёт на полигон 12-летнего сына и избившего его одноклассника

«Считаю, что самое правильное решение — это простить друг друга, поддержать и не допускать таких вещей больше. Любой конфликт заканчивается хорошо, когда он заканчивается миром. Нам нечего делить, мы живём в одной стране» , — сказал парламентарий.

Милонов рассказал о планах свозить своего сына вместе с тем одноклассником, с которым он подрался, на военный полигон. Депутат считает, что парням будет полезно побывать вместе на военном полигоне, чтобы осознать великую ценность поддержки соратника, на которого можно рассчитывать в трудную минуту. Депутат также добавил, что и сам в детстве неоднократно принимал участие в драках.