Милонов сравнил шестидневку в школах с насилием и лишением детей семьи
Депутат Милонов призвал ввести в школах пятидневную рабочую неделю
Российские школы должны полностью перейти на пятидневную рабочую неделю. Таким мнением поделился зампредседателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с aif.ru.
«У детей получается шестидневная рабочая неделя. И это недопустимо, неправильно, что школьники подвергаются такому насилию», — высказался парламентарий.
Он добавил, что такой график лишает детей семьи и возможности родителям планировать совместные прогулки и поездки на природу. Милонов считает, что в единственный выходной школьнику не хочется ничего делать, кроме того, чтобы просто отоспаться и отдохнуть от учёбы.
«Получается, что шестидневкой мы лишаем детей семьи. Они бы с удовольствием проводили выходные с родителями, но у них такой возможности нет потому, что нужно идти в школу», — отметил Милонов.
Кроме того, депутат Госдумы считает, что надо также пересмотреть учебные планы и тарифную сетку учителей. В частности, он предложил увеличить оплату их труда.
Ранее стало известно, что Минпросвещения России планирует разработать единый учебник по русскому языку для всех школ РФ. Эту идею уже поддержал Владимир Путин. Также глава государства сообщил о создании в России ресурса с каноническими нормами русского языка. По словам президента, этот портал будет предназначен для сохранения традиций и просвещения народа.