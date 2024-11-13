Милонов сравнил шестидневку в школах с насилием и лишением детей семьи

Российские школы должны полностью перейти на пятидневную рабочую неделю. Таким мнением поделился зампредседателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с aif.ru.

«У детей получается шестидневная рабочая неделя. И это недопустимо, неправильно, что школьники подвергаются такому насилию», — высказался парламентарий.

Он добавил, что такой график лишает детей семьи и возможности родителям планировать совместные прогулки и поездки на природу. Милонов считает, что в единственный выходной школьнику не хочется ничего делать, кроме того, чтобы просто отоспаться и отдохнуть от учёбы.

«Получается, что шестидневкой мы лишаем детей семьи. Они бы с удовольствием проводили выходные с родителями, но у них такой возможности нет потому, что нужно идти в школу», — отметил Милонов.

Кроме того, депутат Госдумы считает, что надо также пересмотреть учебные планы и тарифную сетку учителей. В частности, он предложил увеличить оплату их труда.