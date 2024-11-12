Депутат Бессараб объяснила, почему 28 декабря не получится сделать выходным днём
Предновогодняя суета в Москве. Обложка © Агентство «Москва» / Ярослав Чингаев
Несмотря на предложения отменить предновогоднюю шестидневку, россиянам всё равно придётся её отработать. Как рассказала Life.ru депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, подобные инициативы должны выдвигаться сильно заранее, чтобы их при необходимости успели принять в парламенте.
Парламентарий призвала «не улучшать то, что и так хорошо работает». Она напомнила, что 28 декабря будет рабочим днём вместо 30-го. Если бы этого не случилось, мы бы отдохнули в субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, а в понедельник, 30 декабря, вышли бы на работу. Поэтому в постановлении правительства ещё до начала 2024 года было определено, что рабочий день с 30-го переносится на 28-е, а значит, нас всё равно ждёт шестидневка.
Кроме того, Бессараб призвала подумать об экономической составляющей вопроса.
Если мой коллега Наумов хочет просто подарить этот день россиянам, то так не получится, потому что для работодателей любой выход на работу (в праздничные дни. — Прим. Life.ru) стоит в два раза дороже. Кроме того, если просто подарить его россиянам, то работодатель должен будет всё равно заплатить тот же самый тариф за месяц. Но при этом, как говорится, его никто не отработает и любые увеличения себестоимости лягут на потребителя. Поэтому, на мой взгляд, эти предложения перед Новым годом должны появляться, во-первых, заблаговременно и быть хорошо продуманными.
Напомним, в Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю, которая ждёт россиян в этом году перед новогодними праздниками. Субботу, 28 декабря, которая по производственному календарю будет рабочей, предлагают сделать выходным днём. Однако Геннадий Онищенко не согласен с такими инициативами: по его мнению, выходным должно быть только 1 января, а 2-го уже можно выходить на работу.