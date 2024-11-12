Депутат Бессараб объяснила, почему 28 декабря не получится сделать выходным днём

Если мой коллега Наумов хочет просто подарить этот день россиянам, то так не получится, потому что для работодателей любой выход на работу (в праздничные дни. — Прим. Life.ru) стоит в два раза дороже. Кроме того, если просто подарить его россиянам, то работодатель должен будет всё равно заплатить тот же самый тариф за месяц. Но при этом, как говорится, его никто не отработает и любые увеличения себестоимости лягут на потребителя. Поэтому, на мой взгляд, эти предложения перед Новым годом должны появляться, во-первых, заблаговременно и быть хорошо продуманными.