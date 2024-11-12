Онищенко призвал сократить новогодние праздники, как в 80-х годах

Большое количество праздничных новогодних дней — а в этот раз их будет целых 11 — нанесёт вред не только здоровью людей, страдающих от безделья, но и экономике России. Об этом в беседе с Life.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко напомнил об экономической составляющей. Весь мир уже будет работать в первой декаде января, запускать новый финансовый год, а мы будем отдыхать, и, получается, «даём фору»: банки не работают, бизнес не работает, люди гуляют. Но также столь длинные каникула отразятся на здоровье россиян.

К сожалению, 10 дней вынужденного безделья — а я не случайно называю слово вынужденное, особенно для экономически активного населения — это и застолье, и повод поднять настроение алкоголем. Была бы у нас создана инфраструктура хорошего отдыха, доступные цены... У нас её, к сожалению, нет в том объёме, в котором она нужна и которая бы адекватно отвечала потребностям и возможностям населения. Да и культуры у нас такой особенно нет. Геннадий Онищенко Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Он привёл в пример новогодние праздники в 80-х годах, когда 31 декабря все работали по сокращённому рабочему дню, дома нарезали оливье, встречали Новый год, 1 января отдыхали и отсыпались, а уже 2 января — возвращались на работу. И никто от этого не страдал, говорит Онищенко.