Онищенко призвал сократить новогодние праздники, как в 80-х годах
Новый год в Москве. Обложка © Агентство «Москва» /Александр Авилов
Большое количество праздничных новогодних дней — а в этот раз их будет целых 11 — нанесёт вред не только здоровью людей, страдающих от безделья, но и экономике России. Об этом в беседе с Life.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
Онищенко напомнил об экономической составляющей. Весь мир уже будет работать в первой декаде января, запускать новый финансовый год, а мы будем отдыхать, и, получается, «даём фору»: банки не работают, бизнес не работает, люди гуляют. Но также столь длинные каникула отразятся на здоровье россиян.
К сожалению, 10 дней вынужденного безделья — а я не случайно называю слово вынужденное, особенно для экономически активного населения — это и застолье, и повод поднять настроение алкоголем. Была бы у нас создана инфраструктура хорошего отдыха, доступные цены... У нас её, к сожалению, нет в том объёме, в котором она нужна и которая бы адекватно отвечала потребностям и возможностям населения. Да и культуры у нас такой особенно нет.
Он привёл в пример новогодние праздники в 80-х годах, когда 31 декабря все работали по сокращённому рабочему дню, дома нарезали оливье, встречали Новый год, 1 января отдыхали и отсыпались, а уже 2 января — возвращались на работу. И никто от этого не страдал, говорит Онищенко.
«Да, есть ещё одна тема, которую иногда подсовывают нам, чтобы оправдать — у школьников каникулы с 1 по 10. Ну давайте, пусть школьники отдыхают. Кому надо, пусть берут отпуск, а ребятам всем остальным должно работать. Поэтому запоздал их старт экономический. Это недосозданное материальное благо, и всё покатилось. А как Новый год начнёшь, так его и закончишь», — поделился мудростью бывший главный санитарный врач России.
Напомним, в Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю, которая ждёт россиян в этом году перед новогодними праздниками. Субботу 28 декабря, которая по производственному календарю будет рабочей, предлагают сделать выходной. По мнению депутатов, это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма.