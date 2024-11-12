В России предложили отменить шестидневку перед новогодними праздниками
Депутат Наумов предложил сделать 28 декабря предновогодним выходным
Праздничные украшения к Новому году в Москве. Обложка © Агентство «Москва» / Артур Новосильцев
В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю, которая ждёт россиян в этом году перед новогодними праздниками. Субботу 28 декабря, которая по производственному календарю будет рабочей, предлагают сделать выходной.
По данным SHOT, с такой инициативой к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко обратился депутат Госдумы Станислав Наумов. Он предлагает разрешить региональным властям установить 28 декабря 2024 года как выходной день по своему усмотрению.
По словам парламентария, это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма.
Напомним, что в России предновогодняя неделя будет шестидневной, речь идёт о датах с 23 по 29 декабря. Такие изменения произошли из-за того, что выходной с 28 декабря перенесён на 30-е число. При этом последний рабочий день не будет для россиян сокращённым. Зато новогодние каникулы продлятся 11 дней.