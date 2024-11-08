Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:47

Милонов хочет спасти россиян от визита «‎племянника Ганнибала» в шубе Деда Мороза на Новый год

Милонов: Дедом Морозом может стать и таджик, и племянник Ганнибала

Дед Мороз и Снегурочка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sergo1972

Дед Мороз и Снегурочка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sergo1972

Деды Морозы требуют слишком большие деньги за искры счастья в детских глазах на Новый год. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что можно обойтись и без обнаглевших аниматоров, которые эксплуатируют «сакральный и дорогой» для россиян образ сказочного волшебника в корыстных целях. Об этом сообщает Kp.ru.

«Проблема в том, что наши товарищи Деды Морозы немножко оборзели и много требуют», — сказал парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в их услугах нет особой надобности, поскольку заявиться к детям в бороде и шубе может любой, кто знает русский язык.

«Слава богу, что ещё хоть гастарбайтеры не стали Дедами Морозами работать, было бы очень интересно слушать от них песни и стишки. Я не про национальность, а про культурную идентичность. Это христианский персонаж и у многих ассоциируется со Святым Николаем. С другой стороны, им может быть кто угодно и таджик, и племянник Ганнибала условно», — сказал Милонов.

Чтобы поставить на место корыстных аниматоров, депутат предложил всей семьёй скинуться на один костюм Деда Мороза, выбрать родственника, достойного этой роли, выдать ему посох и отправить поздравлять всех родных и близких. К примеру, сам Милонов неоднократно был Дедом Морозом, а в этом году он планирует вновь примерить наряд сказочного волшебника, бесплатно.

Как менялся образ Деда Мороза в СССР: от мифического старика до главного новогоднего героя
Как менялся образ Деда Мороза в СССР: от мифического старика до главного новогоднего героя

С наступлением холодов Милонов проникся темой новогодних праздников. Больше всего во всём этом его раздражает тема Дедов Морозов. Ранее депутат уже заявлял, что лучшим выбором является «Дед Мороз шеринг», поскольку в противном случае семья рискует пригласить «простого алкаша», прогадав с аниматором.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Новый год
  • Дед Мороз
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar