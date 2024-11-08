Милонов хочет спасти россиян от визита «‎племянника Ганнибала» в шубе Деда Мороза на Новый год

Деды Морозы требуют слишком большие деньги за искры счастья в детских глазах на Новый год. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что можно обойтись и без обнаглевших аниматоров, которые эксплуатируют «сакральный и дорогой» для россиян образ сказочного волшебника в корыстных целях. Об этом сообщает Kp.ru.

«Проблема в том, что наши товарищи Деды Морозы немножко оборзели и много требуют», — сказал парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в их услугах нет особой надобности, поскольку заявиться к детям в бороде и шубе может любой, кто знает русский язык.

«Слава богу, что ещё хоть гастарбайтеры не стали Дедами Морозами работать, было бы очень интересно слушать от них песни и стишки. Я не про национальность, а про культурную идентичность. Это христианский персонаж и у многих ассоциируется со Святым Николаем. С другой стороны, им может быть кто угодно — и таджик, и племянник Ганнибала условно», — сказал Милонов.

Чтобы поставить на место корыстных аниматоров, депутат предложил всей семьёй скинуться на один костюм Деда Мороза, выбрать родственника, достойного этой роли, выдать ему посох и отправить поздравлять всех родных и близких. К примеру, сам Милонов неоднократно был Дедом Морозом, а в этом году он планирует вновь примерить наряд сказочного волшебника, бесплатно.