«Дед Мороз шеринг»: Милонов дал совет россиянам, которые устали от аниматоров-алкашей на Новый год

Депутат Госдумы Виталий Милонов порекомендовал россиянам не заказывать на Новый год аниматоров, а нарядить в костюм Деда Мороза родственника. Это снизит ажиотаж на рынке и сэкономит семейный бюджет. Совсем отказываться от символа Нового года Милонов не рекомендует.

«Можно сделать такой Дед Мороз шеринг, когда семья определяет, кто из членов семьи будет ездить по родственникам. Он ведь всё равно в бороде, с шапкой, наверное, дешевле купить костюм Деда Мороза и проехаться по своим близким, потому что, честно говоря, я не всем доверяю Дедам Морозам — очень многие из них простые алкаши, которые к концу смены уже лыко не вяжут», — сказал Милонов в интервью «Говорит Москва».

Также депутат отметил, что у россиян выросли требования к аниматорам. Они требуют настоящего артиста, который полностью оправдает высокий ценник на услугу и подарит ощущение настоящей сказки. Мужика, который придёт дышать перегаром и что-то пробубнит, никто видеть не хочет.