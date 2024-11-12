Не созданный для работы Прохор Шаляпин призвал отменить предновогоднюю шестидневку для россиян

Я считаю, что россияне и так очень много работают. У нас слишком длинные рабочие дни, их слишком много. Поэтому я считаю, что надо бы поменьше работать людям, сократить рабочие часы до четырёх в день, как в некоторых европейских странах. И начинать с десяти утра. Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день — до четырёх, с двухчасовым перерывом. Рабочую неделю надо сократить до пятницы.