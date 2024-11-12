Не созданный для работы Прохор Шаляпин призвал отменить предновогоднюю шестидневку для россиян
Прохор Шаляпин призвал отменить шестидневку и сократить рабочий день в России
Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин, который ранее заявлял, что не создан для работы, вступился за трудящихся россиян. В беседе с Life.ru он призвал не только отменить предновогоднюю шестидневку в декабре, но и в целом урезать рабочий день.
Я считаю, что россияне и так очень много работают. У нас слишком длинные рабочие дни, их слишком много. Поэтому я считаю, что надо бы поменьше работать людям, сократить рабочие часы до четырёх в день, как в некоторых европейских странах. И начинать с десяти утра. Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день — до четырёх, с двухчасовым перерывом. Рабочую неделю надо сократить до пятницы.
Артист призвал создать роботов, чтобы они работали за людей, и перестать «издеваться» над гражданами.
Напомним, в Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю, которая ждёт россиян в этом году перед новогодними праздниками. В субботу, 28 декабря, которая по производственному календарю будет рабочей, предлагают сделать выходным днём. Однако Геннадий Онищенко не согласен с такими инициативами: по его мнению, выходным должно быть только 1 января, а 2-го уже можно выходить на работу.