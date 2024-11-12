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12 ноября, 09:58

Не созданный для работы Прохор Шаляпин призвал отменить предновогоднюю шестидневку для россиян

Прохор Шаляпин призвал отменить шестидневку и сократить рабочий день в России

Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин, который ранее заявлял, что не создан для работы, вступился за трудящихся россиян. В беседе с Life.ru он призвал не только отменить предновогоднюю шестидневку в декабре, но и в целом урезать рабочий день.

Я считаю, что россияне и так очень много работают. У нас слишком длинные рабочие дни, их слишком много. Поэтому я считаю, что надо бы поменьше работать людям, сократить рабочие часы до четырёх в день, как в некоторых европейских странах. И начинать с десяти утра. Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день — до четырёх, с двухчасовым перерывом. Рабочую неделю надо сократить до пятницы.

Прохор Шаляпин

Певец

Я считаю, что россияне и так очень много работают. У нас слишком длинные рабочие дни, их слишком много. Поэтому я считаю, что надо бы поменьше работать людям, сократить рабочие часы до четырёх в день, как в некоторых европейских странах. И начинать с десяти утра. Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день — до четырёх, с двухчасовым перерывом. Рабочую неделю надо сократить до пятницы.
Я считаю, что россияне и так очень много работают. У нас слишком длинные рабочие дни, их слишком много. Поэтому я считаю, что надо бы поменьше работать людям, сократить рабочие часы до четырёх в день, как в некоторых европейских странах. И начинать с десяти утра. Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день — до четырёх, с двухчасовым перерывом. Рабочую неделю надо сократить до пятницы.

Артист призвал создать роботов, чтобы они работали за людей, и перестать «издеваться» над гражданами.

Онищенко призвал сократить новогодние праздники, как в 80-х годах
Онищенко призвал сократить новогодние праздники, как в 80-х годах

Напомним, в Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю, которая ждёт россиян в этом году перед новогодними праздниками. В субботу, 28 декабря, которая по производственному календарю будет рабочей, предлагают сделать выходным днём. Однако Геннадий Онищенко не согласен с такими инициативами: по его мнению, выходным должно быть только 1 января, а 2-го уже можно выходить на работу.

Ольга Годуненко
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