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5 ноября, 13:40

Путин заявил о создании в РФ ресурса с каноническими нормами русского языка

Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru

Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru

В России будет создан ресурс, где будут сохранены все канонические нормы русского языка. Он предназначен для сохранения традиций и просвещения народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Кроме того, на базе бибилиотек ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области создадут центры популяризации русского языка.

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Недавно Путин заявил, что российская сторона по-прежнему остаётся готовой к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Также лидер напомнил, что Москва даже вела эти переговоры в самом начале конфликта.

Николай Рюмин
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