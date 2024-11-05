Путин заявил о создании в РФ ресурса с каноническими нормами русского языка
Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru
В России будет создан ресурс, где будут сохранены все канонические нормы русского языка. Он предназначен для сохранения традиций и просвещения народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Кроме того, на базе бибилиотек ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области создадут центры популяризации русского языка.
Недавно Путин заявил, что российская сторона по-прежнему остаётся готовой к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Также лидер напомнил, что Москва даже вела эти переговоры в самом начале конфликта.