Путин заявил о создании в РФ ресурса с каноническими нормами русского языка

В России будет создан ресурс, где будут сохранены все канонические нормы русского языка. Он предназначен для сохранения традиций и просвещения народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Кроме того, на базе бибилиотек ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области создадут центры популяризации русского языка.