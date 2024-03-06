В Госдуме раскрыли, ждать ли россиянам 4-дневную рабочую неделю Депутат Стенякина: Четырёхдневную рабочую неделю в России вряд ли узаконят 6 марта, 19:37 В России обсуждают четырёхдневную рабочую неделю. Обложка © freepik

В России не будут вводить четырёхдневную рабочую неделю в ближайшие сроки, хотя разговоры об этом не утихают, заявила член Комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. Мнением она поделилась в своём телеграм-канале.

"Четырёхдневную рабочую неделю вряд ли узаконят на федеральном уровне в ближайшее время", — уточнила парламентарий.

Депутат отметила, что не видит смысла в подобном нововведении, так как уже существуют такие форматы, как неполный или сокращённый рабочий день, дистанционная занятость и тому подобное. Стенякина подчеркнула, что вовсе не выступает против инициативы, но, по её мнению, нужно исходить из того, чтобы производственные циклы работали эффективно, а оплата труда не снижалась.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в России нет необходимости законодательно вводить четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, действующие нормы и так позволяют работодателям организовывать для своих сотрудников гибкий график либо комбинировать дистанционную занятость с фактическим нахождением на месте работы.

Авторы Татьяна Миссуми