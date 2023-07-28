Минтруд разъяснил, почему в России не нужен закон о четырёхдневке
Глава Минтруда Котяков: Законодательно вводить 4-дневную рабочую неделю нет необходимости
В России нет необходимости законодательно вводить четырёхдневную рабочую неделю. Об этом заявил в пятницу глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, действующие нормы законодательства и так позволяют работодателям организовывать для своих сотрудников гибкий график либо комбинировать дистанционную занятость с фактическим нахождением на месте работы.
Кроме того, со слов министра, и трёхдневка, и четырёхдневная рабочая неделя не противоречат действующему Трудовому кодексу.
"Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с чётким закреплением четырёхдневной рабочей недели не вижу", — сказал Котяков.
Напомним, ранее аналитики выяснили, что в России рекордно увеличилась средняя продолжительность рабочей недели. Так, в январе – марте этого года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность рабочей недели увеличилась на 15 минут, достигнув рекордной отметки.
ТАСС / Михаил Терещенко