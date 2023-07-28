Минтруд разъяснил, почему в России не нужен закон о четырёхдневке

В России нет необходимости законодательно вводить четырёхдневную рабочую неделю. Об этом заявил в пятницу глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, действующие нормы законодательства и так позволяют работодателям организовывать для своих сотрудников гибкий график либо комбинировать дистанционную занятость с фактическим нахождением на месте работы.

Кроме того, со слов министра, и трёхдневка, и четырёхдневная рабочая неделя не противоречат действующему Трудовому кодексу.

"Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с чётким закреплением четырёхдневной рабочей недели не вижу", — сказал Котяков.