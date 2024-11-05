Путин одобрил идею создать единые государственные учебники по русскому языку

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания единых государственных учебников по русскому языку. Соответствующее заявление главы государства прозвучало на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.

«При всём уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность», — указал глава государства.

По словам Путина, исходя из этого, необходимо формировать программу общего образования по таким учебным предметам как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации.

Российский лидер согласился с экспертами по вопросу создания единых государственных учебников по русскому языку. Путин призвал сделать их содержание сбалансированным и взаимосвязанным.