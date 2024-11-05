«Кто из нас не без греха»: Путин назвал мат частью русского языка

«Мат, к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. <...> Есть определённые вещи, связанные с общей культурой человека и в речи, языке, она проявляется ярким образом, вы сказали, что мат – это антимолитва. Это и церковью трактуется как грех, но кто из нас не без греха», — сказал Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ, отвечая Гусевой.