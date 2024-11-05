«Кто из нас не без греха»: Путин назвал мат частью русского языка
Путин: Мат, к сожалению, тоже является частью русского языка
Мат тоже является частью русского языка, заявил президент России Владимир Путин в ответ на призыв актрисы Екатерины Гусевой жёстко бороться с нецензурной лексикой. При этом глава государства высказался за повышение общей культуры, культуры языка и культуры речи.
Путин высказался о мате. Видео © Life.ru
«Мат, к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. <...> Есть определённые вещи, связанные с общей культурой человека и в речи, языке, она проявляется ярким образом, вы сказали, что мат – это антимолитва. Это и церковью трактуется как грех, но кто из нас не без греха», — сказал Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ, отвечая Гусевой.
По словам президента, русский народ крепких слов-то особенно не употреблял. В частности, ни отец Путина, ни его мать никогда не матерились. Как подчеркнул глава государства, раньше русский народ был весьма верующим, поэтому для них нецензурная брань — это грех. Российский лидер также добавил, что для борьбы с матом необходимо повышать общую культуру.
Ранее Путин, выступая на этом же заседании, заявил о создании в РФ ресурса с каноническими нормами русского языка. Также российский лидер поручил учредить стипендию для учителей русского и литературы за рубежом.
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