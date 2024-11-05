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5 ноября, 13:37

Путин рассказал, как определить уровень владения русским для иностранцев

Президент Владиимр Путин высказался о едином стандарте знания русского языка для приезжающих учиться и работать в России. Речь об этом зашла 5 ноября в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Путин высказался о едином стандарте знания русского языка для приезжающих учиться и работать в России. Видео © Пресс-служба Кремля

По словам главы государства, общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться.

«Надо определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни – с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», — убеждён президент.

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Между тем сегодня в Сети есть множество сайтов, которые специализируются на оказании незаконных услуг в области миграции. «Бизнесмены» помогают оформить документы или получить аттестат о сдаче экзаменов по русскому языку и истории, которые необходимы для пребывания в РФ. Депутаты Государственной Думы обсудят законопроекты, позволяющие блокировать подобные интернет-порталы в досудебном порядке.

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Life.ru

Марина Фещенко
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