Путин рассказал, как определить уровень владения русским для иностранцев

Президент Владиимр Путин высказался о едином стандарте знания русского языка для приезжающих учиться и работать в России. Речь об этом зашла 5 ноября в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Путин высказался о едином стандарте знания русского языка для приезжающих учиться и работать в России. Видео © Пресс-служба Кремля

По словам главы государства, общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться.

«Надо определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни – с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», — убеждён президент.