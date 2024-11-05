Путин поручил учредить стипендию для учителей русского и литературы за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил создать стипендию имени лингвиста Людмилы Вербицкой для учителей русского языка и литературы за рубежом. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.
«Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых, одарённых русистов, граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом, зачастую весьма в сложных условиях они работают, это хорошая идея, я её полностью поддерживаю», — сказал глава государства.
Президент отметил, что Вербицкая была замечательным педагогом и учёным, а также одним из инициаторов создания Совета по русскому языку.
Людмила Вербицкая была первой женщиной — ректором СПбГУ (1994-2008). При ней в вузе открылось два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года знаменитый лингвист-русист была президентом университета, с 2010 года — деканом филфака, а в 2011 году стала почётным профессором вуза. Напомним, Вербицкая умерла в ноябре 2019 года в возрасте 83 лет, она боролась с онкологическим заболеванием. Президент посетил её похороны.
Life.ru