Путин поручил учредить стипендию для учителей русского и литературы за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил создать стипендию имени лингвиста Людмилы Вербицкой для учителей русского языка и литературы за рубежом. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.

«Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых, одарённых русистов, граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом, зачастую весьма в сложных условиях они работают, это хорошая идея, я её полностью поддерживаю», — сказал глава государства.

Президент отметил, что Вербицкая была замечательным педагогом и учёным, а также одним из инициаторов создания Совета по русскому языку.