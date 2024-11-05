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5 ноября, 13:39

Путин поручил учредить стипендию для учителей русского и литературы за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил создать стипендию имени лингвиста Людмилы Вербицкой для учителей русского языка и литературы за рубежом. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.

«Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых, одарённых русистов, граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом, зачастую весьма в сложных условиях они работают, это хорошая идея, я её полностью поддерживаю», — сказал глава государства.

Президент отметил, что Вербицкая была замечательным педагогом и учёным, а также одним из инициаторов создания Совета по русскому языку.

Людмила Вербицкая была первой женщиной — ректором СПбГУ (1994-2008). При ней в вузе открылось два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года знаменитый лингвист-русист была президентом университета, с 2010 года — деканом филфака, а в 2011 году стала почётным профессором вуза. Напомним, Вербицкая умерла в ноябре 2019 года в возрасте 83 лет, она боролась с онкологическим заболеванием. Президент посетил её похороны.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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