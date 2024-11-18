Пономаря батайского храма зарезали в Ростове из-за замечания

По данным наши коллег, 10 ноября священнослужитель отправился в Ростов, чтобы помочь другу с починкой автомобиля. Пока они разбирались с поломкой, к ним подошёл 50-летний мужчина. Подруга семьи, Татьяна, отмечает, что этот человек был пьян и вёл себя агрессивно, поэтому Джангрия сделал ему замечание. В ответ мужчина оскорбил семью пономаря, за что получил удар кулаком. Незнакомец ушёл, но позже вернулся с ножом и напал. Свидетели вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Убийцу задержали на месте происшествия. У звонаря остались жена и трое детей.