Пономаря батайского храма зарезали в Ростове из-за замечания
Don Mash: Пономаря Романа Джангрю убили на ремонтной базе для машин в Ростове
Пономаря батайского храма Романа Джангрю убили на ремонтной базе для машин в Ростове. Об этом сообщает Don Mash.
По данным наши коллег, 10 ноября священнослужитель отправился в Ростов, чтобы помочь другу с починкой автомобиля. Пока они разбирались с поломкой, к ним подошёл 50-летний мужчина. Подруга семьи, Татьяна, отмечает, что этот человек был пьян и вёл себя агрессивно, поэтому Джангрия сделал ему замечание. В ответ мужчина оскорбил семью пономаря, за что получил удар кулаком. Незнакомец ушёл, но позже вернулся с ножом и напал. Свидетели вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Убийцу задержали на месте происшествия. У звонаря остались жена и трое детей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирске невестка убила свою свекровь и ранила сына. К счастью, мальчик смог вызвать экстренные службы. Он был доставлен в больницу с колотой раной в области ключицы. Мать ребёнка задержана, возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с покушением на убийство и убийством.
Роман Джангрия. Обложка © Telegram / Мой Батайск