Изменила облик: Раскрыты подробности жестокой расправы бабушки над внуками в Иркутске

Пенсионерка, которую спустя 25 лет поисков задержали за убийство собственных внуков, наблюдалась у психиатра. Родственники семьи погибших детей даже посчитали, что убийца поменяла свой облик, чтобы её не нашли, пишет kp.ru.

Эта резонансная история произошла в 1999 году в Иркутске. В то время 29-летняя девушка оставила двух детей с бабушкой, страдающей от психического заболевания. По возвращении домой мать обнаружила своего сына мёртвым. Предполагалось, что пожилая женщина скрылась вместе с четырёхмесячной внучкой. Однако вскоре тело малышки нашли в куче белья. В результате подозреваемую объявили в розыск.

Позднее близкие семьи погибших детей нашли в их квартире целлофановый пакет с остриженными волосами. Вероятно, они принадлежали пенсионерке. По словам родственников, пожилая женщина тщательно спланировала убийство и исчезла из поля зрения, изменив облик.

Местонахождение бабушки долгое время оставалось неизвестным. Спустя десять лет после трагедии дочка подозреваемой опознала её в одном из найденных тел. В результате уголовное дело закрыли, а убийцу признали официально мёртвой. Однако в сентябре 2024 года та самая пенсионерка, считавшаяся погибшей, была задержана в Крыму. Теперь ей грозит пожизненный срок за убийство.