«Всё в мозгах, глаза дикие»: Раскрыты жуткие детали расправы деда над внуком на Урале

Поражающее своей жестокостью и цинизмом убийство произошло в Свердловской области. Дед расправился с собственным внуком-грудничком на глазах у жены и несовершеннолетних детей. Мужчина буквально размозжил голову младенца об стены и пол. Подробности трагедии 360.ru раскрыла соседка семьи.

«От головы у ребёнка ничего не осталось. [Бабушка] сказала, что там всё в мозгах: и комната, и коридор», — рассказала соседка.

По словам женщины, теперь семья хочет съехать из злополучной квартиры. Отец малыша сейчас защищает Родину на фронте, однако уже знает о трагедии. Выяснилось, что он — пасынок убийцы, а дети, которые находились в квартире в момент расправы, — родные.

«[Дед] ни с того ни с сего ребёнка схватил. Парнишка-то как бы он ест-спит, ест-спит. [Бабушка] говорит, что не пьяный был, но глаза дикие просто», — продолжила соседка.

По её словам, во время расправы мужчина кричал «убью, сожгу всех» и бегал по подъезду. Потом он убежал на улицу и пытался спрясться. В какой-то момент мужчину обнаружили в подвале и задержали, при этом он вёл себя неадекватно. Очевидцы утверждают, что от предполагаемого убийцы пахло спиртным.

Выяснилось также, что мужчина ранее был судим. По словам соседки, он избил жену табуретом, однако после отсидки вернулся к ней. Подробности нового преступления будет изучать СК.