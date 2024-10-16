Молодой дедушка из Екатеринбурга убил полуторамесячного внука за громкий плач

Молодой дедушка из Екатеринбурга убил полуторамесячного внука и попытался сбежать. По данным SHOT, 45-летний Дмитрий Кичин набросился на малыша за громкий плач.







Накануне около полуночи мужчина вернулся с работы в квартиру на Химмаше и был явно «не в себе». Он услышал плач малыша, что его взбесило. Дедушка достал мальчика из люльки и прямо на глазах у своей супруги и двух детей начал бить его об стену. Женщина попыталась вырвать младенца, но не смогла. Когда бабушка поняла, что не может спасти внука, она схватила своих детей и закрылась с ними в другой комнате. После этого изверг сбежал из дома.

Предварительно, Кичин был под наркотиками. После побега с места убийства он пытался прятаться в магазинах, но продавцы его оттуда выгоняли. Нашли подозреваемого спустя несколько часов в заброшке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ранее Кичин уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

«Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты СКР. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Все обстоятельства убийства ребёнка выясняются», – сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.