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16 октября, 06:49

Молодой дедушка из Екатеринбурга убил полуторамесячного внука за громкий плач

Молодой дедушка из Екатеринбурга убил полуторамесячного внука и попытался сбежать. По данным SHOT, 45-летний Дмитрий Кичин набросился на малыша за громкий плач.

  • 45-летний Дмитрий Кичин. Фото © SHOT
    45-летний Дмитрий Кичин. Фото © SHOT
  • 45-летний Дмитрий Кичин. Фото © SHOT
    45-летний Дмитрий Кичин. Фото © SHOT
  • 45-летний Дмитрий Кичин. Фото © SHOT
    45-летний Дмитрий Кичин. Фото © SHOT

45-летний Дмитрий Кичин. Фото © SHOT

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Накануне около полуночи мужчина вернулся с работы в квартиру на Химмаше и был явно «не в себе». Он услышал плач малыша, что его взбесило. Дедушка достал мальчика из люльки и прямо на глазах у своей супруги и двух детей начал бить его об стену. Женщина попыталась вырвать младенца, но не смогла. Когда бабушка поняла, что не может спасти внука, она схватила своих детей и закрылась с ними в другой комнате. После этого изверг сбежал из дома.

Предварительно, Кичин был под наркотиками. После побега с места убийства он пытался прятаться в магазинах, но продавцы его оттуда выгоняли. Нашли подозреваемого спустя несколько часов в заброшке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ранее Кичин уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

«Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты СКР. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Все обстоятельства убийства ребёнка выясняются», – сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда
В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда

А в Подмосковье развернулась не менее чудовищная история. Там внук в пьяном угаре отрубил голову деду, а потом ещё неделю разговаривал с ней на кухне.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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