Арестовал: В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда

В Ульяновске внук случайно заковал свою бабушку в наручники, принадлежавшие покойному деду. Об этом сообщили спасатели МБУ «Управление гражданской защиты» в своём телеграм-канале.

По итогам осмотра сотрудники ПСС в присутствии родителей ребёнка при помощи специального инструмента распилили наручник и освободили руку женщины. Видео © Telegram / МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»

«28 сентября оперативному дежурному ЕДДС муниципального образования город Ульяновск поступило сообщение об оказании помощи в снятии наручника. В Засвияжском районе, ул. Ефремова, внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки», — рассказали в управлении.

Прибывшие спасатели оперативно освободили женщину, распилив наручники. Медицинская помощь ей не потребовалась.