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29 сентября, 20:06

Арестовал: В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда

Ульяновские спасатели освободили руку бабушки, которую внук заковал в наручники

В Ульяновске внук случайно заковал свою бабушку в наручники, принадлежавшие покойному деду. Обложка © Telegram / МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»

В Ульяновске внук случайно заковал свою бабушку в наручники, принадлежавшие покойному деду. Обложка © Telegram / МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»

В Ульяновске внук случайно заковал свою бабушку в наручники, принадлежавшие покойному деду. Об этом сообщили спасатели МБУ «Управление гражданской защиты» в своём телеграм-канале.

По итогам осмотра сотрудники ПСС в присутствии родителей ребёнка при помощи специального инструмента распилили наручник и освободили руку женщины. Видео © Telegram / МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»

«28 сентября оперативному дежурному ЕДДС муниципального образования город Ульяновск поступило сообщение об оказании помощи в снятии наручника. В Засвияжском районе, ул. Ефремова, внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки», — рассказали в управлении.

Прибывшие спасатели оперативно освободили женщину, распилив наручники. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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Ранее москвич перепутал собиравшую веточки женщину с закладчицей и попытался задержать. К счастью, обе стороны смогли понять друг друга, полицию вызывать не пришлось.

Анатолий Цейко
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