Внук в пьяном угаре отрубил голову деду, а потом ещё неделю разговаривал с ней на кухне

В Подмосковье 36-летний мужчина срубил голову своему деду, а потом на протяжении целой недели общался с ней, выпивая на кухне. Другим родственникам о случившемся он не рассказывал. Подробности жуткой истории приводит сайт MK.RU.

Инцидент произошёл 3 июня в посёлке Столбовая городского округа Чехов. 36-летний мужчина проживал в пятиэтажном доме в квартире вместе со своим 86-летним дедом. Во время очередной ругани внук схватился за топор и отсёк голову пенсионеру. В течение пяти дней никто не подозревал о случившемся. Всё это время убийца повально пьянствовал. Голову мёртвого дедушки он поставил на кухонный стол и разговаривал с ней во время попоек. Родственники не могли дозвониться до пожилого мужчины, поэтому обратились в полицию, сотрудники которой наверняка хотят забыть увиденное ими в той квартире 8 июня.

Соседи рассказывали, что убийцу воспитывали дедушка с бабушкой, которая скончалась восьмью годами ранее. Его родителей уже давно нет в живых: отец утонул в 2010 году, а мать погибла при пожаре. В последнее время мужчина сидел без работы и постоянно выпивал, из-за чего они с дедом часто ругались. Два года назад он принудил пенсионера снять все деньги и за несколько месяцев пропил полтора миллиона рублей.

Убийца в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области