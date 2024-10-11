На Урале девятиклассница при загадочных обстоятельствах умерла прямо на уроке

В Копейске Челябинской области девятиклассница умерла прямо на уроке. Об этом сообщает URA.ru , ссылаясь на источник.

По данным издания, приехавшие медики пытались откачать ребёнка, однако их усилия были тщетны. Что именно произошло с девочкой, неизвестно. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее Life.ru писал, что в Нижегородской области слабослышащая пятиклассница оказалась в реанимации после того, как на неё наорала учительница. Родители других учеников также рассказали, что это не первый случай грубого обращения педагога с детьми.