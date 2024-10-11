На Урале девятиклассница при загадочных обстоятельствах умерла прямо на уроке
URA.ru: В Копейске Челябинской области девятиклассница умерла прямо на уроке
В Копейске Челябинской области девятиклассница умерла прямо на уроке. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источник.
По данным издания, приехавшие медики пытались откачать ребёнка, однако их усилия были тщетны. Что именно произошло с девочкой, неизвестно. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Ранее Life.ru писал, что в Нижегородской области слабослышащая пятиклассница оказалась в реанимации после того, как на неё наорала учительница. Родители других учеников также рассказали, что это не первый случай грубого обращения педагога с детьми.
ТАСС / Андрей Попов