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24 сентября, 11:44

Пришла менять паспорт: Убийца собственных внуков сама нашлась в Крыму через 25 лет после расправы

Бабушку из Иркутска, убившую собственных внуков, спустя 25 лет задержали в Крыму

В Крыму правоохранители схватили бабушку, убившую двоих внуков в Иркутске. Женщина находилась в розыске в течение 25 лет, сообщила пресс-служба СледКома Иркутской области. Она сама пришла к правоохранителям, но не с повинной.

В августе 2024 года в отделение полиции Симферополя обратилась 77-летняя пенсионерка с целью восстановления утраченного паспорта. Сверив все данные, силовики поняли, что бабуля находится в розыске с 1999 года, её подозревают в убийстве собственных внуков. Догадки подтвердила экспертиза.

«Установлено, что заявительница и разыскиваемая женщина — один и тот же человек. Следователем СК России женщина задержана, она доставлена в город Иркутск», — говорится в сообщении.

Дамочку обвинили по статье «Убийство двух малолетних с особой жестокостью». В 1999 году в квартире по улице Трилиссера города Иркутска было обнаружено два тела несовершеннолетних с признаками насильственной смерти. Следствие сразу установило вину бабули, но она скрылась.

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Life.ru

Николай Рюмин
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