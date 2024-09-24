Пришла менять паспорт: Убийца собственных внуков сама нашлась в Крыму через 25 лет после расправы

В Крыму правоохранители схватили бабушку, убившую двоих внуков в Иркутске. Женщина находилась в розыске в течение 25 лет, сообщила пресс-служба СледКома Иркутской области. Она сама пришла к правоохранителям, но не с повинной.

В августе 2024 года в отделение полиции Симферополя обратилась 77-летняя пенсионерка с целью восстановления утраченного паспорта. Сверив все данные, силовики поняли, что бабуля находится в розыске с 1999 года, её подозревают в убийстве собственных внуков. Догадки подтвердила экспертиза.

«Установлено, что заявительница и разыскиваемая женщина — один и тот же человек. Следователем СК России женщина задержана, она доставлена в город Иркутск», — говорится в сообщении.

Дамочку обвинили по статье «Убийство двух малолетних с особой жестокостью». В 1999 году в квартире по улице Трилиссера города Иркутска было обнаружено два тела несовершеннолетних с признаками насильственной смерти. Следствие сразу установило вину бабули, но она скрылась.