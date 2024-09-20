В Москве мужчина избил девушку за отказ познакомиться, его задержали

На юго-западе Москвы задержали мужчину, который напал на девушку и избил её. Парень хотел познакомиться с дамой, но получил отказ и слишком сильно разозлился, сообщает столичный Следственный комитет.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вблизи торгового центра, расположенного на Новоясеневском проспекте в городе Москве, мужчина напал и избил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться», — говорится в публикации.

Мужчину смогли задержать в кратчайшие сроки. Против него возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сейчас задержанный находится на допросе. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.