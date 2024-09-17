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17 сентября, 10:45

В Севастополе мужчину зверски избили из-за просьбы не материться при детях

В Севастополе трое пьяных избили горожанина за просьбу не материться при детях

В Севастополе жестоко избили мужчину из-за его просьбы не материться при дочери. Об этом пишет «Mash на волне».

Житель Севастополя побили из-за просьбы не материться при детях. Видео © Telegram / «Mash на волне»

Александр возвращался домой из магазина с дочкой и по дороге наткнулся на пьяную компанию из трёх человек. Мужчины громко кричали и матерились. Отец девочки попросил их не выражаться плохими словами, после чего получил по голове.

После нескольких ударов Александр потерял сознание. Дочь в этот момент спряталась в магазине. У её отца выявили перелом носа, гематомы на лице и сотрясение средней степени тяжести. Личности нападавших установили, сейчас их ищет полиция.

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А ранее Life.ru писал, что в Новосибирске нетрезвый мужчина молотком избил парня за отказ пожать руку в одном из цветочных магазинов. Пьяный посетитель разозлился, стал хватать молодого человека и выбил из его рук еду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Дарья Нарыкова
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