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17 августа, 06:47

В Сибири парень продавщицы отказал скуфу в рукопожатии, и получил град ударов молотком

В Новосибирске пьяный мужчина молотком избил парня за отказ пожать руку

Пьяный "скуф" молотком избил парня в одном из цветочных магазинов Новосибирска за отказ в рукопожатии. По данным SHOT, мужчина часто по вечерам заглядывал к молодой продавщице, но в этот раз с ней оказался её парень. Неадекват спросил: "Вы с молодым человеком?", после чего протянул ему руку, но получил отказ, так как тот был занят трапезой.

Момент нападения "скуфа" на Евгения в Новосибирске. Видео © SHOT

Тогда "лысый" разозлился, начал материться, хватать парня и выбил из его рук еду, но оказался выпнут на улицу. Уже скоро неадекват вернулся с молотком и накинулся на жертву. Благо, в магазин ворвались прохожие, которым удалось успокоить буяна.

Травмы, оставшиеся у Евгения из Новосибирска. Фото © SHOT

Травмы, оставшиеся у Евгения из Новосибирска. Фото © SHOT

На фото — многочисленные синяки и гематомы, оставшиеся у парня после встречи с мужчиной. Ребята уже написали заявление в полицию.

В Петербурге вынесли приговор блогеру-подростку и его подруге, которые забили девочку молотком
В Петербурге вынесли приговор блогеру-подростку и его подруге, которые забили девочку молотком

Ранее в Москве неадекватный мужчина избил Арсения Куликова — актёра озвучки "Фиксиков". Парню сломали нос, он уже написал заявление в полицию. Нападавшего ищут.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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