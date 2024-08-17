В Сибири парень продавщицы отказал скуфу в рукопожатии, и получил град ударов молотком
В Новосибирске пьяный мужчина молотком избил парня за отказ пожать руку
Пьяный "скуф" молотком избил парня в одном из цветочных магазинов Новосибирска за отказ в рукопожатии. По данным SHOT, мужчина часто по вечерам заглядывал к молодой продавщице, но в этот раз с ней оказался её парень. Неадекват спросил: "Вы с молодым человеком?", после чего протянул ему руку, но получил отказ, так как тот был занят трапезой.
Момент нападения "скуфа" на Евгения в Новосибирске. Видео © SHOT
Тогда "лысый" разозлился, начал материться, хватать парня и выбил из его рук еду, но оказался выпнут на улицу. Уже скоро неадекват вернулся с молотком и накинулся на жертву. Благо, в магазин ворвались прохожие, которым удалось успокоить буяна.
Травмы, оставшиеся у Евгения из Новосибирска. Фото © SHOT
На фото — многочисленные синяки и гематомы, оставшиеся у парня после встречи с мужчиной. Ребята уже написали заявление в полицию.
Ранее в Москве неадекватный мужчина избил Арсения Куликова — актёра озвучки "Фиксиков". Парню сломали нос, он уже написал заявление в полицию. Нападавшего ищут.