В Сибири парень продавщицы отказал скуфу в рукопожатии, и получил град ударов молотком

Пьяный "скуф" молотком избил парня в одном из цветочных магазинов Новосибирска за отказ в рукопожатии. По данным SHOT, мужчина часто по вечерам заглядывал к молодой продавщице, но в этот раз с ней оказался её парень. Неадекват спросил: "Вы с молодым человеком?", после чего протянул ему руку, но получил отказ, так как тот был занят трапезой.