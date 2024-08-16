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16 августа, 11:01

В Москве избили исполнителя песен для "Фиксиков", у него сломан нос

Арсений Куликов. Обложка © kinopoisk

Арсений Куликов. Обложка © kinopoisk

В Москве неизвестный избил исполнителя песен для "Фиксиков". В результате конфликта, который перерос в драку, ему сломали нос, передаёт SHOT.

По данным телеграм-канала, у 20-летнего актёра озвучки Арсения Куликова накануне днём произошёл конфликт с неизвестным в районе школы-интерната на Ленинском проспекте. Там голосу песен из "Фиксиков" и "Котёнка Котэ" сломали кости носа. После инцидента он обратился за помощью в полицию. Напавшего уже ищут.

Помимо мультфильмов, Куликов озвучивал фильмы "Очень плохие мамочки — 2", "Оно", "Люк Кейдж" и другие картины.

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Николь Вербер
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