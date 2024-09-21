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21 сентября, 09:12

Сотрудники Курганской полиции задержали подозреваемого в убийстве

Задержанный по подозрению в убийстве. Фото © Telegram / Полиция Курганской области

Задержанный по подозрению в убийстве. Фото © Telegram / Полиция Курганской области

Курганские правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«Сотрудниками полиции Управления МВД России по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан гражданин совершивший убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в Красноярске задержали девять человек, причастных к смерти троих «пациентов», которые страдали от алкоголизма и наркомании. Против них заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным следствия, задержанные брали плату за вывод клиентов из синдрома отмены и ставили им капельницы с психотропными препаратами.

Александра Мышляева
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