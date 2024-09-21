Сотрудники Курганской полиции задержали подозреваемого в убийстве

«Сотрудниками полиции Управления МВД России по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан гражданин совершивший убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Красноярске задержали девять человек, причастных к смерти троих «пациентов», которые страдали от алкоголизма и наркомании. Против них заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным следствия, задержанные брали плату за вывод клиентов из синдрома отмены и ставили им капельницы с психотропными препаратами.