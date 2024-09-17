В Красноярске задержали девять человек после смерти троих пациентов от капельниц
В Красноярске задержаны девять человек, причастные к смерти троих «пациентов», страдавших от алкоголизма и наркомании. Против них заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет пресс-служба регионального СледКома.
Задержание подозреваемых в убийстве по неосторожности. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
«Подозреваемые — девять человек из организованной группы, незаконно оказывавших медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что задержанные брали деньги за вывод клиентов из синдрома отмены при помощи капельниц с сильнодействующими и психотропными препаратами. Во время обысков в учреждении изъяли документы и препараты. Сейчас следователи устанавливают всех участников группировки.
Как пишет в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержали подозреваемых в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске. В ходе обысках у них дома изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и денежные средства.
Недавно в испанском Мадриде был задержан один из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе. Имя преступника не указано, однако известно, что мужчина имеет албанское происхождение. В Бельгии он был приговорён почти к 30 годам за преступления, совершённые в период с 2014 по 2018 год.