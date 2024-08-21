Россиянин начал харкать кровью и умер на второй день после капельницы с "витаминами" на дому

Житель Казани умер на второй день после того, как ему на дому поставили капельницу от похмелья. Как выяснил SHOT, 30-летний Виталий думал, что ему вкалывают физраствор с витаминами.

30-летний Виталий перед смертью. Видео © SHOT

Мужчина с супругой в конце февраля захотели поправить здоровье: женщина страдала из-за сильных отёков после родов, а мужчина просто решил прокапаться для профилактики. Капельницы и препараты жена заказала у "топового косметолога" Эндже Сибагатовой, которая рекламировала свои услуги в Интернете. Она приехала с препаратами к паре на дом в коттеджный посёлок "Тургай". Специалист даже не поинтересовалась, на что жалуются супруги, имеются ли у них какие-то хронические заболевания или аллергия на лекарства. Она вколола Виталию и его жене специальный раствор и уехала.

Препараты для капельницы. Фото © SHOT

Уже на следующий день супруги поняли, что это была плохая идея. Они резко почувствовали себя плохо. У супругов поднялась температура и началась рвота с кровью. Позже состояние жены стабилизировалось, а вот мужчину пришлось экстренно госпитализировать. В больнице врачи попытались спасти Виталия, но тщетно. На второй день после процедуры он умер от внутреннего кровотечения.

Экспертиза установила, что вместо оздоравливающей капельницы Виталию вкололи феназепам, галоперидол, никотинамид, а также несколько других препаратов. У погибшего осталось двое маленьких детей. Жена Виталия уже несколько месяцев пытается привлечь косметолога к ответственности, однако, по её словам, пока что косметолог продолжает работать и оказывать услуги другим клиентам.