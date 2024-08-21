Россиянин начал харкать кровью и умер на второй день после капельницы с "витаминами" на дому
Житель Казани умер на второй день после капельницы от похмелья на дому
Житель Казани умер на второй день после того, как ему на дому поставили капельницу от похмелья. Как выяснил SHOT, 30-летний Виталий думал, что ему вкалывают физраствор с витаминами.
30-летний Виталий перед смертью. Видео © SHOT
Мужчина с супругой в конце февраля захотели поправить здоровье: женщина страдала из-за сильных отёков после родов, а мужчина просто решил прокапаться для профилактики. Капельницы и препараты жена заказала у "топового косметолога" Эндже Сибагатовой, которая рекламировала свои услуги в Интернете. Она приехала с препаратами к паре на дом в коттеджный посёлок "Тургай". Специалист даже не поинтересовалась, на что жалуются супруги, имеются ли у них какие-то хронические заболевания или аллергия на лекарства. Она вколола Виталию и его жене специальный раствор и уехала.
Препараты для капельницы. Фото © SHOT
Уже на следующий день супруги поняли, что это была плохая идея. Они резко почувствовали себя плохо. У супругов поднялась температура и началась рвота с кровью. Позже состояние жены стабилизировалось, а вот мужчину пришлось экстренно госпитализировать. В больнице врачи попытались спасти Виталия, но тщетно. На второй день после процедуры он умер от внутреннего кровотечения.
Экспертиза установила, что вместо оздоравливающей капельницы Виталию вкололи феназепам, галоперидол, никотинамид, а также несколько других препаратов. У погибшего осталось двое маленьких детей. Жена Виталия уже несколько месяцев пытается привлечь косметолога к ответственности, однако, по её словам, пока что косметолог продолжает работать и оказывать услуги другим клиентам.
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