Спасли россиянок: "Убивающие" китайские таблетки от беременности сняли с продажи после публикации SHOT
На Wildberries сняли с продажи опасные для жизни китайские гормональные таблетки
На Wildberries сняли с продажи опасные для жизни китаймкие таблетки экстренной контрацепции. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Гормональные таблетки с ВБ. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Акушер-гинеколог Эльвера Муслимова рассказала телеграм-каналу, что китайские препараты опасны для здоровья из-за синтетического женского гормона левоноргестрела. В сертифицированных в России таблетках дозировка этого компонента составляет от 0,75 до 1,5 миллиграмма. А вот в китайских — три миллиграмма.
Гормональные таблетки с ВБ. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Кроме того, продавец тех гормональных препаратов советовал принимать экстренную контрацепцию два раза в месяц, а это в четыре раза больше допустимой нормы в России.
"Что пациентка получит после приёма таблеток краткосрочно? Это кровотечение, это боли, это рост каких-то определённых опухолевых образований, если они имеются, и тромбозы", — пояснила врач.
Напомним, накануне стало известно, что на Wildberries без рецепта продают гормональные препараты из Китая, не имеющие сертификатов. Уточнялось, что упаковка таблеток стоит всего 375 рублей.
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