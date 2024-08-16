Спасли россиянок: "Убивающие" китайские таблетки от беременности сняли с продажи после публикации SHOT

На Wildberries сняли с продажи опасные для жизни китаймкие таблетки экстренной контрацепции. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Гормональные таблетки с ВБ. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Акушер-гинеколог Эльвера Муслимова рассказала телеграм-каналу, что китайские препараты опасны для здоровья из-за синтетического женского гормона левоноргестрела. В сертифицированных в России таблетках дозировка этого компонента составляет от 0,75 до 1,5 миллиграмма. А вот в китайских — три миллиграмма.

Гормональные таблетки с ВБ. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Кроме того, продавец тех гормональных препаратов советовал принимать экстренную контрацепцию два раза в месяц, а это в четыре раза больше допустимой нормы в России.





"Что пациентка получит после приёма таблеток краткосрочно? Это кровотечение, это боли, это рост каких-то определённых опухолевых образований, если они имеются, и тромбозы", — пояснила врач.