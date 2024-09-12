Антипохмельная капельница с неизвестным составом убила москвича, а ставившие её медики сбежали
Mash: Москвич умер после капельницы от похмелья от частной клиники
Москвич, страдавший от алкогольной зависимости, умер после антипохмельной капельницы от частной клиники. Как сообщает Mash, выполнявшие процедуру медики сбежали после остановки сердца, а представитель организации выразил соболезнования, но деньги возвращать отказался.
Как рассказала телеграм-каналу супруга погибшего, её муж был некоторое время в запое. Народные средства не помогали, поэтому было решено вызвать специалистов из частной клиники «Алко-Клиник». Так, два врача приехали на дом днём 11 сентября и поставили капельницу с раствором. Примечательно, что они до сих пор не желают говорить, что именно было внутри.
Спустя какое-то время у пациента внезапно остановилось сердце. Медики пытались его реанимировать, но когда осознали, что это тщетно, сказали женщине вызвать скорую и сбежали. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. В настоящее время в ситуации разбирается СК.
Кстати, недавно похожий случай произошёл в Казани. Там 30-летний местный житель умер на второй день после капельницы от похмелья на дому. Мужчина, который вообще не пил спиртного, решил за компанию с супругой сделать инъекции с витаминами для поднятия иммунитета, но косметолог ввела совсем другие препараты.
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