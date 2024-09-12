Антипохмельная капельница с неизвестным составом убила москвича, а ставившие её медики сбежали

Москвич, страдавший от алкогольной зависимости, умер после антипохмельной капельницы от частной клиники. Как сообщает Mash, выполнявшие процедуру медики сбежали после остановки сердца, а представитель организации выразил соболезнования, но деньги возвращать отказался.

Как рассказала телеграм-каналу супруга погибшего, её муж был некоторое время в запое. Народные средства не помогали, поэтому было решено вызвать специалистов из частной клиники «Алко-Клиник». Так, два врача приехали на дом днём 11 сентября и поставили капельницу с раствором. Примечательно, что они до сих пор не желают говорить, что именно было внутри.

Спустя какое-то время у пациента внезапно остановилось сердце. Медики пытались его реанимировать, но когда осознали, что это тщетно, сказали женщине вызвать скорую и сбежали. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. В настоящее время в ситуации разбирается СК.