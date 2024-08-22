Косметолог назвала погибшего после её "витаминных" капельниц казанца вымогателем и наркоманом

В шприцах для капельниц жителя Казани, умершего после уколов от "топового косметолога", были сильные транквилизаторы и нейролептики, которые наркологи обычно вводят после длительного запоя. Их состав оценил для Life.ru врач-нарколог Алексей Владимирович Казанцев.

"Состав капельниц очень похож на те, которые используют в наркологии. При этом галоперидол вообще не входит в стандарты медицинской помощи. Он является нейролептиком. Многие, кто капается на дому и использует этот препарат, совсем не понимают, что он очень долго содержится в крови", — объяснил врач.

По словам Казанцева, вообще неудивительно, что от такого "витаминного" состава кому-то стало плохо. При капельницах врач и пациент обязаны выяснить противопоказания препаратов. Специалист же должен определить состояние человека перед подобными процедурами.

На данный момент в Казани уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На тему гибели моментально высказалась тот самый "топовый косметолог". Эндже Сибагатова заявила, что ранее проводила эту процедуру погибшему Виталию — и с ним всё было в порядке. Также специалист назвала супругов "бывшими наркоманами", которых она давно лечит от зависимости. Все обвинения супруга Виталия отрицает. Экспертиза подтвердила отсутствие веществ в организме погибшего.

Косметолог Эндже Сибагатова, вколовшая погибшему Виталию "волшебную" капельницу. Обложка © SHOT

"Никаких побочных эффектов этот препарат не вызывает. Если бы человеку было так плохо, он бы не занимался угрозами и вымогательством денег... Они хотели разойтись якобы мирным путём. Кто-то из РКБ насчитал им анализы на 200 тысяч рублей, но я эту бумагу не видела", — говорит на видео косметолог.