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Россиянок призвали не вестись на опасный блогерский тренд с капельницами

Врач Устимова заявила, что капельницы с железом могут вызвать интоксикацию

28 февраля, 08:42
Капельницы с железом могут быть опасны. Обложка © Shutterstock

Капельницы с железом могут быть опасны. Обложка © Shutterstock

Рекламируемые блогерами внутривенные препараты железа могут негативно отразиться на здоровье, а вовсе не привести к улучшению кожи, волос и избавлению от усталости. Об этом "Газету.ru" предупредила терапевт и гематолог Вера Устимова.

Она подчеркнула, что никогда не нужно заниматься самостоятельной диагностикой или доверять блогерам, только врач способен правильно оценить симптомы и назначить лечение. Сначала пациент должен сдать общий анализ крови. Если он выявит низкий уровень гемоглобина, то нужны анализы на обмен железа, отметила терапевт.

Кроме того, только доктор сможет увидеть предрасположенность к анемии после оценки образа жизни клиента. Руководствуясь всеми факторами в совокупности, будет поставлен диагноз и выбран необходимый препарат. Как правило, отметила Устимова, капельницы назначают короткими курсами и только в тяжёлых случаях, но для их применения нужны более детальные лабораторные исследования здоровья человека, так как железо в больших количествах токсично для организма.

Последствиями внутривенных капельниц с препаратами железа могут стать интоксикация, анафилактический шок, поражение органов, гипофосфатемия, снижение уровня фосфора. У человека начнутся проблемы с эндокринной системой, минеральным обменом, а кости станут хрупкими, продолжила медик.

"Помимо этого, если неправильно рассчитать дозировку введения в сторону большего, будет нарушаться обмен глутатиона, что провоцирует энергетические потери клеток", — добавила завотделением превентивной медицины и долголетия клиники ЕМS.

Она также предупредила, что пациенты с хроническими заболеваниями могут заполучить ещё больше проблем после капельниц. В таких случаях железо вообще не усваивается и будет откладываться в тканях и органах, вызывая воспаления. Устимова посоветовала отдавать предпочтения таблетированным формам лечения анемии, ведь тогда уровень железа будет расти постепенно на протяжении месяцев и его легко можно скорректировать.

Врач перечислила продукты, богатые железом, и то, что мешает ему усваиваться
Врач перечислила продукты, богатые железом, и то, что мешает ему усваиваться

Ранее Life.ru писал, что бесконтрольный приём витаминов вызовет дисбаланс, из-за которого может увеличиться риск развития онкологии. Поэтому любые препараты должен назначать врач, особенно если речь идёт о пациентах старше 50 лет, которым необходимы дополнительные источники витаминов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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