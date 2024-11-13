Невестка ножом убила свекровь и ранила сына в Новосибирске

В Новосибирске невестка убила свекровь и ранила сына-пятиклассника. Как пишет SHOT, в ходе ссоры женщина вонзила нож в шею пенсионерке, а затем под горячую руку попался мальчик.

По данным телеграм-канала, 11 ноября 42-летняя Наталья пришла навестить ребёнка, который живёт с 85-летней бабушкой, однако сильно разругалась со свекровью. В порыве гнева Наталья схватилась за нож и вонзила его в шею пенсионерке. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась на месте. Всё произошло на глазах девятилетнего сына: он попытался успокоить мать, но она налетела с ножом и на него, ударив в ключицу.

Ребёнок смог вызвать экстренные службы. Его госпитализировали с колотой раной ключицы. Его мать задержана. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство».