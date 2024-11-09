В Подольске 10-летняя мигрантка убила старшую сестру за требование помыть посуду

В Подольске десятилетняя девочка зарезала родную 13-летнюю сестру за требование вымыть грязную посуду. Об инциденте сообщает Mash. Известно, что их родители — трудовые мигранты, и целыми сутками пропадают на работе.

В один из дней девочки поссорились из-за уборки и старшая начала давить на младшую, указывая, что та должна мыть посуду. Она не выдержала, схватила кухонный нож и прирезала сестру. Осознав, что случилось, нападавшая вызвала скорую, но спасти девочку не удалось.