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Регион
11 ноября, 12:47

В Подмосковье мужчина одним ударом в лицо убил пенсионера из-за парковки

СК: Житель Одинцова ударил пенсионера из-за парковочного места, тот скончался

В подмосковном Одинцове мужчина убил пенсионера ударом в лицо, уголовное дело по факту смертельного происшествия было передано из МВД в Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

По информации СК, инцидент произошёл 15 октября. Между пенсионером и 38-летним местным жителем случилась перепалка из-за парковки около жилого дома. Во время драки пожилой мужчина получил удар в лицо. Пенсионер упал и ударился головой. Его госпитализировали, но через неделю пострадавший скончался.

«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)»,говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с обвиняемым проведены все следственные мероприятия. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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