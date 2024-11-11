В Подмосковье мужчина одним ударом в лицо убил пенсионера из-за парковки

В подмосковном Одинцове мужчина убил пенсионера ударом в лицо, уголовное дело по факту смертельного происшествия было передано из МВД в Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

По информации СК, инцидент произошёл 15 октября. Между пенсионером и 38-летним местным жителем случилась перепалка из-за парковки около жилого дома. Во время драки пожилой мужчина получил удар в лицо. Пенсионер упал и ударился головой. Его госпитализировали, но через неделю пострадавший скончался.

«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с обвиняемым проведены все следственные мероприятия. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.