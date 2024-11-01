Питерский скуф сломал женщине нос во время конфликта в метро
Полиция Петербурга разыскивает мужчину, сломавшего женщине нос в метрополитене
В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после происшествия в метро, в результате которого мужчина ударил женщину по лицу, сломав ей нос. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Инцидент произошёл на станции «Невский проспект». 39-летняя пострадавшая была госпитализирована с переломом носа.
«Удар женщине нанёс незнакомец во время словесной перепалки. После оказания медицинской помощи она была направлена на амбулаторное лечение», – рассказали в полиции.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника ищут.
Life.ru