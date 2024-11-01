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1 ноября, 08:46

Питерский скуф сломал женщине нос во время конфликта в метро

Полиция Петербурга разыскивает мужчину, сломавшего женщине нос в метрополитене

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после происшествия в метро, в результате которого мужчина ударил женщину по лицу, сломав ей нос. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл на станции «Невский проспект». 39-летняя пострадавшая была госпитализирована с переломом носа.

«Удар женщине нанёс незнакомец во время словесной перепалки. После оказания медицинской помощи она была направлена на амбулаторное лечение», – рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника ищут.

В Приморье мужчина избил женщину лопатой и покрыл её отборным матом из-за замечания
В Приморье мужчина избил женщину лопатой и покрыл её отборным матом из-за замечания

Ранее пожилой петербуржец получил черепно-мозговую травму в результате драки в метро, а в Ленинградской области мужчина использовал травматический пистолет, чтобы отбиться от троих пьяных граждан, набросившихся на него с кулаками.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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