Питерский скуф сломал женщине нос во время конфликта в метро

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после происшествия в метро, в результате которого мужчина ударил женщину по лицу, сломав ей нос. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл на станции «Невский проспект». 39-летняя пострадавшая была госпитализирована с переломом носа.

«Удар женщине нанёс незнакомец во время словесной перепалки. После оказания медицинской помощи она была направлена на амбулаторное лечение», – рассказали в полиции.