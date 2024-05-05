Петербуржец с помощью травмата пытался отбиться от нападавших в Мурино
В Ленинградской области мужчина использовал травматический пистолет, чтобы отбиться от троих пьяных граждан, набросившихся на него с кулаками. Им потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
"В ходе опроса участников инцидента было установлено, что 26-летний местный житель направлялся со своей женой в сторону станции метро "Девяткино", когда трое неизвестных граждан без причины стали их оскорблять, а после чего причинили ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвёл несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета", — цитирует представителей ведомства РИА "Новости".
О драке нескольких мужчин у дома 55 деревни Лаврики в городском поселении Мурино вечером 4 мая сообщили в полицию Всеволожского района очевидцы. Прибывшие сотрудники увезли в отдел четверых мужчин, трое из которых выглядели нетрезвыми. В ГУ МВД отметили, что троим из них потребовалась госпитализация, пока что неясно, был ли среди них защищавшийся владелец травмата. В отношении некоторых мужчин составили административные протоколы, сейчас стоит вопрос о заведении уголовного дела.
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