В Приморье мужчина избил женщину лопатой и покрыл её отборным матом из-за замечания

В селе Максимовка Приморского края произошёл инцидент, который возмутил местных жителей. Мужчина сливал канализационные отходы прямо на дорогу, чем привлёк внимание одной из прохожих. Возмущённая его поступком, женщина сделала ему замечание, надеясь, что он прекратит своё поведение.

Пострадавшая написала заявление в полицию на нападавшего. Видео © Telegram / Svodka25 | Новости Приморья и Владивостока

Однако вместо извинений, мужчина покрыл сельчанку отборным матом, а затем и вовсе пошёл на физическое насилие — ударил её лопатой. На опубликованном местными телеграм-каналами видео видно, что в результате у неё пошла кровь из руки. Пострадавшая сообщила, что она уже обратилась в полицию, однако правоохранительные органы пока не проявили активности в отношении данного случая.