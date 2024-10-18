В Приморье мужчина избил женщину лопатой и покрыл её отборным матом из-за замечания
Мужчина в Приморье ударил женщину лопатой после её замечания
Нападавший сливал отходы на дорогу, из-за чего женщина и сделала ему замечание. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoteva
В селе Максимовка Приморского края произошёл инцидент, который возмутил местных жителей. Мужчина сливал канализационные отходы прямо на дорогу, чем привлёк внимание одной из прохожих. Возмущённая его поступком, женщина сделала ему замечание, надеясь, что он прекратит своё поведение.
Пострадавшая написала заявление в полицию на нападавшего. Видео © Telegram / Svodka25 | Новости Приморья и Владивостока
Однако вместо извинений, мужчина покрыл сельчанку отборным матом, а затем и вовсе пошёл на физическое насилие — ударил её лопатой. На опубликованном местными телеграм-каналами видео видно, что в результате у неё пошла кровь из руки. Пострадавшая сообщила, что она уже обратилась в полицию, однако правоохранительные органы пока не проявили активности в отношении данного случая.
Подобные инциденты с неадекватным поведением встречаются не только в Приморье. Например, в Екатеринбурге мужчина угрожал детям на детской площадке, заявляя, что вернётся с винтовкой и «выстрелит всем в глаза». Этот случай вызвал резонанс в социальных сетях, и полиция начала проверку на основании появившегося видео.