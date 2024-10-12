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12 октября, 17:14

«Я тебя вышвырну»: В автобусе в Уфе заметили новую «Наталью Морская пехота»

Пассажирка автобуса в Уфе покрыла матом весь салон и попала на видео

Неадекватная женщина устроила матерное шоу в автобусе в Уфе. Она орала на весь салон, а в ответ на замечание послала пожилую пассажирку в известном направлении, сообщает SHOT.

Пассажирка автобуса в Уфе покрыла матом весь салон и попала на видео. Видео © SHOT

Женщину уже сравнивают с героиней мема «Наталья Морская пехота». Напомним, что в том видео героиня ролика просила денег на проезд в автобусе, утверждая, что служила в морской пехоте. Уфимка же своими доблестными достижениями не делилась, а просто пообещала «вышвырнуть» пассажира.

Героиня мема «Наталья Морская пехота». Фото © Memepedia

Героиня мема «Наталья Морская пехота». Фото © Memepedia

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве был арестован мужчина, который начал удовлетворять себя на улице при помощи фаллоимитатора. Под арестом он проведёт 15 суток.

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Полина Никифорова
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