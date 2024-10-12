Москвич попался на удовлетворении себя фаллоимитатором в общественном месте
Суд в Москве арестовал на 15 суток мужчину, который удовлетворял себя на улице
Осеннее обострение не пощадило никого: мужчина начал себя удовлетворять прямо в центре Москвы, посреди людей. С собой он прихватил фаллоимитатор и громко матерился, передаёт РИА Новости со ссылкой на суд.
Получил мужчина желаемое удовольствие или нет — неизвестно, но правоохранители сочли подобные действия на публике «явно не уважительными». Да и прохожие не оценили сей перформанс. Ближайшие 15 суток мужчина проведёт под арестом по статье о мелком хулиганстве.
Ранее в Госдуме предложили приравнять оголение в общественных местах к мелкому хулиганству. Предполагают, что это поможет зафиксировать общественный порядок и уберечь несовершеннолетних.
Life.ru