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12 октября, 09:07

Москвич попался на удовлетворении себя фаллоимитатором в общественном месте

Суд в Москве арестовал на 15 суток мужчину, который удовлетворял себя на улице

Осеннее обострение не пощадило никого: мужчина начал себя удовлетворять прямо в центре Москвы, посреди людей. С собой он прихватил фаллоимитатор и громко матерился, передаёт РИА Новости со ссылкой на суд.

Получил мужчина желаемое удовольствие или нет — неизвестно, но правоохранители сочли подобные действия на публике «явно не уважительными». Да и прохожие не оценили сей перформанс. Ближайшие 15 суток мужчина проведёт под арестом по статье о мелком хулиганстве.

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Ранее в Госдуме предложили приравнять оголение в общественных местах к мелкому хулиганству. Предполагают, что это поможет зафиксировать общественный порядок и уберечь несовершеннолетних.

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Life.ru

Полина Никифорова
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