Москвич попался на удовлетворении себя фаллоимитатором в общественном месте

Осеннее обострение не пощадило никого: мужчина начал себя удовлетворять прямо в центре Москвы, посреди людей. С собой он прихватил фаллоимитатор и громко матерился, передаёт РИА Новости со ссылкой на суд.

Получил мужчина желаемое удовольствие или нет — неизвестно, но правоохранители сочли подобные действия на публике «явно не уважительными». Да и прохожие не оценили сей перформанс. Ближайшие 15 суток мужчина проведёт под арестом по статье о мелком хулиганстве.