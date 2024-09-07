В Екатеринбурге неадекват пригрозил прострелить глаза детям на площадке В Екатеринбурге мужчина угрожал детям на площадке, обещая «стрелять в глаза» 7 сентября, 16:14 На Урале мужчина угрожал детям. Обложка © Telegram / Безумный Екб

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина угрожал расправой детям на игровой площадке, обещая вернуться с винтовкой и «стрелять всем в глаза». Об этом пишет URA.ru со ссылкой на очевидцев. Видео с неадекватным дебоширом появились в местных пабликах.

На Урале мужчина угрожал детям. Видео © Telegram / Безумный Екб

По словам автора ролика, агрессивный мужчина начал ругаться прямо на детской площадке и говорить о ненависти к людям, обещая купить винтовку и «стрелять всем в глаза». Его попросили удалиться. Дебошир отошёл к подъезду и начал бить ногами по двери. В полиции сообщили, что пока заявление от потерпевших не поступало, однако будет проведена проверка по факту появления в Сети видео с неадекватным поведением горожанина.

«Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пьяный мужчина разбил стакан о лицо посетительницы бара и ранил её ухажёра. Нападение произошло в заведении «Встреча у реки» в Белокурихе, где за столом отдыха компания из Бийска. В какой-то момент к ним подошёл незнакомец и устроил потасовку.

Авторы Татьяна Миссуми