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4 сентября, 13:04

Болгарин, оскорбивший россиян в турецком отеле, внезапно умер после конфликта

Bursada Bugün: Гражданин Болгарии, оскорбивший россиян в Турции, умер после драки

Гражданин Болгарии, оскорбивший россиян в турецком отеле, скончался после драки с охраной. Об этом сообщает издание Bursada Bugün.

Инцидент произошёл вечером 2 сентября в одном из отелей турецкого курорта Кушадасы. По данным журналистов, между 35-летним гражданином Болгарии и проходившей мимо его номера парой из России возник конфликт. Россияне сообщили об этом службе безопасности отеля, заявив, что нетрезвый гость всячески оскорблял и провоцировал их на драку. В итоге болгарина задержали охранники, но и с ними у дебошира завязалась драка. Вскоре турист внезапно упал на пол и прибывшие на место врачи констатировали его смерть, назвав предварительной причиной сердечный приступ. Охранники и ещё 12 сотрудников отеля были допрошены. В ситуации сейчас разбираются правоохранители.

Ранее Life.ru ообщал, что на тайском Пхукете нашли тело российского туриста. На нём оказались следы пыток — по мнению правоохранителей, перед смертью 27-летнего Ильи жестоко избили. По одной из версий, он мог иметь конфликт с местными бандами.

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Shutterstock / FOTODOM / Pres Panayotov

Наталья Демьянова
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