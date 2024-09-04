Болгарин, оскорбивший россиян в турецком отеле, внезапно умер после конфликта

Инцидент произошёл вечером 2 сентября в одном из отелей турецкого курорта Кушадасы. По данным журналистов, между 35-летним гражданином Болгарии и проходившей мимо его номера парой из России возник конфликт. Россияне сообщили об этом службе безопасности отеля, заявив, что нетрезвый гость всячески оскорблял и провоцировал их на драку. В итоге болгарина задержали охранники, но и с ними у дебошира завязалась драка. Вскоре турист внезапно упал на пол и прибывшие на место врачи констатировали его смерть, назвав предварительной причиной сердечный приступ. Охранники и ещё 12 сотрудников отеля были допрошены. В ситуации сейчас разбираются правоохранители.